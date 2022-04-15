МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті

Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду

Світова спільнота повинна зробити усе, аби допомогти Україні подолати катастрофічні наслідки війни. Про це директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила у інтерв’ю, опублікованому на офіційному сайті фонду.

«Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити багато країн», – нагадала Георгієва.

Тому, зазначила вона, світ повинен зробити усе можливе, аби допомогти Україні, а також іншим країнам, які постраждали від російських агресивних дій.

Георгієва повідомила, що МВФ уже збільшив екстрене фінансування України (у розмірі $1,4 млрд), аби допомогти воюючій країні покрити термінові потреби у видатках.

«Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України», – пояснила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду.

Щодо повоєнних перспектив нашої країни Георгієва запевнила: «Разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль із відбудови (України – ред.), які будуть потрібні».

Крім того, МВФ планує допомогти країнам, які також постраждали від російсько-української війни. Мова, зокрема, про Молдову, яка, з населенням усього лиш 2,6 млн осіб, прийняла уже понад 400 тис. біженців з України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. За його словами, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.

Також Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне українське місто до останнього камінчика.

А міський голова Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, що на відбудову зруйнованого росіянами міста знадобиться чотири роки.