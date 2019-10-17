Німеччина виділить Україні 1,5 млн євро



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Гроші будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів

Кошти призначені для придбання медобладнання

Міністерство оборони Німеччини виділить Україні 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання», - зазначив посол.

NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: Міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн. євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи). Danke Deutschland pic.twitter.com/W5FAvuwBcc — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 16 октября 2019 г.

За його словами, кошти будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.

До слова, у середу бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,2 млрд на ліки.