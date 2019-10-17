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    Економіка та фінанси

    Німеччина виділить Україні 1,5 млн євро

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    Гроші будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів - Німеччина виділить Україні 1,5 млн євро
    Гроші будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів

    Кошти призначені для придбання медобладнання

    Міністерство оборони Німеччини виділить Україні 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання. 

    Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

    «Українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання», - зазначив посол.

    За його словами, кошти будуть виділенні на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин та ангіографів.

    До слова, у середу бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,2 млрд на ліки.

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