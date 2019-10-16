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    Економіка та фінанси

    Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,2 млрд на ліки

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    Депутати разом з пацієнтською спільнотою уважно стежитимуть, як МОЗ розподілятиме ці додаткові кошти - Бюджетний комітет Ради погодив виділення додаткових 3,2 млрд на ліки
    Депутати разом з пацієнтською спільнотою уважно стежитимуть, як МОЗ розподілятиме ці додаткові кошти

    Комітет з питань бюджету погодив виділення додаткових 3,2 мільярда, яких не вистачало для закупівель ліків та медвиробів на наступний рік

    Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення додаткових 3,2 млрд грн, яких бракувало для закупівель ліків і медвиробів на наступний рік.

    Про це у Facebook повідомила народний депутат від партії «Голос» Ольга Стефанишина.

    «Комітет з питань бюджету погодив виділення додаткових 3,2 мільярда, яких не вистачало для закупівель ліків та медвиробів на наступний рік. Це дозволить закупити державним коштом препарати для сотень тисяч важкохворих людей», - написала Стефанишина.

    Вона додала, що депутати разом з пацієнтською спільнотою уважно стежитимуть, як МОЗ розподілятиме ці додаткові кошти. І зауважила, що відповідно до аналізу Центру економічної стратегії, «проєкт бюджету передбачає, що у 2020 році на освіту, обслуговування боргу, громадський порядок, безпеку, судову владу та оборону держава спрямує більше коштів, ніж у країнах - нових членах ЄС. На фінансування економічної діяльності, охорони здоров’я та деяких інших напрямів у відсотковому значенні менше за ці країни. По факту - на охорону здоров‘я заклали менше 3% ВВП».

    Стефанишина сподівається, що охорона здоров’я стане одним із пріоритетів в Україні, і більше не доведеться боротися за кошти для тяжкохворих пацієнтів.

    Раніше парламент схвалив міжнародні закупівлі ліків на два роки.

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