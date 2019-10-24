НКРЕКП призупинила розгляд тарифів для операторів ГРМ. Запуск Оператора ГТС опинився під загрозою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова методика нарахування тарифів дозволить знизити навантаження на споживачів в зимовий період

НКРЕКП раптово призупинила розгляд тарифів операторів ГРМ, які розраховані, виходячи із замовленої потужності і дозволять збалансувати економіку газорозподільних компаній. У випадку неприйняття тарифів існують значні ризики для діяльності нового Оператора ГТС.

При існуючих тарифах на розподіл газу новостворений незалежний Оператор вже 1 лютого 2020 року зіштовхнеться з проблемою розбалансування системи, накопичення боргів, що неминуче призведе до його неплатоспроможності. Діючі тарифи вже призвели до створення боргів Операторів ГРМ перед теперішнім Оператором ГТС на суму 1 млрд євро. Без встановлення Регулятором економічно обґрунтованих тарифів для Операторів ГРМ в зимові місяці цей борг значно зросте.

За словами директора ТОВ «Оператор ГТС України» Сергія Макогона, якщо не вирішиться питання боргів і збалансованості системи, то через два-три місяці після початку роботи новий незалежний оператор ГТС збанкрутує, або йому будуть потрібні значні дотації з бюджету.

НКРЕКП в липні 2019 року розпочав процедуру перегляду тарифів Операторам ГРМ. Нова методика нарахування тарифів дозволить знизити навантаження на споживачів в зимовий період.

«Згідно з діючими тарифами середній чек на доставку газу для побутових споживачів в грудні – лютому становитиме від 78 – до 81 грн на місяць. В той час як по новому тарифу, розрахованому, виходячи із замовленої потужності, чек становитиме 72 грн на місяць», - відзначив голова Асоціації газового ринку Денис Сенектутов.

Зважаючи на надзвичайне значення і важливість початку роботи нового незалежного Оператора ГТС для подальшого розвитку газового ринку України, його інтеграції з енергетичними ринками Євросоюзу та диверсифікації поставок газу в країни Європи, Асоціація газового ринку звернулася до Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного співтовариства щодо незрозумілих дій НКРЕКП.