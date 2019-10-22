Зміни на ринку електроенергії покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського - The Financial Times



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В Україні існує велика небезпека лобіювання корисливих інтересів окремих олігархів - ЗМІ

У результаті запланованої реформи ринку електроенергії Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше, - експерт

За даними західних чиновників, законодавчі ініціативи в електроенергетиці спрямовані на зниження вартості електроенергії для феросплавних заводів олігарха Ігоря Коломойського.

Про це пише впливове британське видання The Financial Times в редакційній статті «Вирветься Зеленський з лап олігархів?»

За словами одного західного чиновника, в результаті запланованої реформи ринку електроенергії Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше, ніж ціни, які йому сьогодні виставляють олігархи-конкуренти. «Коломойський хоче сидіти над усіма і за лаштунками смикати за ниточки, - говорить чиновник. - Те, що вони роблять, дуже розумно», - пише автор публікації.

Журналіст підкреслює надзвичайно високий темп законодавчих ініціатив нової влади.

«За останні кілька тижнів Верховна Рада України прийняла десятки законопроектів, спрямованих на модернізацію економіки і модернізацію держави, іноді практично без обговорення і розгляду. Вводяться нові правила концесії морських портів та інфраструктури, видобутку ресурсів, захисту прав споживачів, регулювання цінних паперів, розукрупнення державної газової компанії і перехід на цифрові технології в митному оформленні та інших послуг», - перераховує він.

На думку автора, в Україні існує велика небезпека лобіювання корисливих інтересів окремих олігархів.

«Прагнення уряду реформувати економіку і судову систему також дає можливості тим, хто переслідує корисливі інтереси, в тому числі, олігархам, впливати всіма можливими способами, включаючи використання лояльних до них депутатів для розробки або зміни законів», - зазначає видання.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус з порушенням регламенту пролобіював правку, щоб дозволити закуповувати українським споживачам електроенергію з РФ і Білорусі за двосторонніми договорами.

1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі», що пов'язують з Ігорем Коломойським.