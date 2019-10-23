У Брюселі відбулися тристоронні технічні консультації щодо транзиту газу



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Наступний етап тристоронніх переговорів щодо транзиту відбудеться 28 жовтня

Україна, Європейська комісія та Російська Федерація провели в Брюселі технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз-Україна».

За даними компанії, під час зустрічі сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС.

Окрім того, йшлося про підписання угоди про взаємодію між операторами ГТС України та Росії на стандартних європейських умовах, а також методику тарифоутворення при транспортуванні газу.

Очікується, що наступний етап тристоронніх переговорів щодо транзиту газу відбудеться 28 жовтня.

Як відомо, Україна на переговорах щодо газу в Брюсселі передала Росії проєкт нового договору про транзит газу, а також дорожню карту анбандлінга газотранспортної системи.

Нагадаємо, тристоронні переговори по газу в Брюсселі були конструктивними. Про це за підсумками консультацій журналістам заявив міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.

На сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Крім того, Єврокомісія, Росія і Україна домовилися продовжити переговори через місяць.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

Нагадаємо, наприкінці літа Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною та ЄС.