Нові сервіси «Волиньгаз збуту» дозволяють керувати кількома особовими рахунками новини компаній



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«Волиньгаз збут» розширює можливості для своїх клієнтів, щоб вони не стояли в чергах

ТОВ «Волиньгаз збут» розширив можливості онлайн-сервісів. За допомогою чат-боту у Viber 7104ua, мобільних додатків 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонів і iPhone можна керувати п’ятьма особовими рахунками.

Паблік - акаунт 7104 ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись одразу кількома особовими рахунками, без ускладнень з додатковими реєстраціями.

«Волиньгаз збут» системно розширює можливості та сервіси для своїх клієнтів, щоб споживачі газу не стояли в чергах та не витрачали час на відвідування Центрів обслуговування.

«Досить зручно мати доступ до більше ніж одного особового рахунку, адже можна допомогти в газових питаннях своїм рідним. Онлайн-сервіси значно розширюють можливості клієнта: це й оплата за газ в будь-який зручний час, контроль за надходженнями коштів на особовий рахунок та перевірка балансу. Обмін інформацією відбувається у швидкому темпі, що дозволяє значно економити час», - розповів директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному Ощадбанку та АТ «Укргазбанк», відкриті для прийняття платежів від жителів Волинської області. Якщо будь-який сайт пропонує прийняти оплату за газ шляхом перерахування коштів на невідому банківську картку, треба ігнорувати шахраїв.

Наразі здійснити онлайн-платежі за газ можливо через особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light, платіжні системи iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровий гаманець Masterpass, Приват24 та Ощад24.