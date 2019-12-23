Новий Е-кабінет забудовника прибирає корупційну складову у малому будівництві - Кабмін



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Олексій Гончарук стверджує, що через Е-кабінет уже будуються 145 об'єктів, а 37 — введено в експлуатацію

Серед автоматизованих послуг Е-кабінету - початок підготовчих робіт, початок будівництва, а також введення об‘єкта в експлуатацію - Гончарук

Уряд бореться з корупцією, застосовуючи електронні сервіси для людей, що виключають, або знижують спілкування з чиновниками. Про це повідомив Олексій Гончарук на своєму офіційному телеграм-каналі.

Прем‘єрміністр підкреслив, що серед автоматизованих послуг Е-кабінету - початок підготовчих робіт, початок будівництва, а також введення об‘єкта в експлуатацію.

«Відтепер українці мають доступний і зручний електронний сервіс, який унеможливлює хабарі та договорняки в оформленні документів на мале будівництво. При цьому, тіньовий ринок посередницьких послуг у цій галузі складав приблизно 100 мільйонів гривень на рік, а майже 50% усіх заявок отримували відмову протягом минулого року», - наголосив Гончарук.

За його словами, через Е-кабінет уже будуються 145 об'єктів, а 37 — введено в експлуатацію.

«Наразі Е-кабінет надає послуги щодо об’єктів класу наслідків СС1. Це 80% усіх заявок до ДАБІ», - підкреслив прем‘єр.

Гончарук доповів, що протягом найближчих місяців сервіс буде розширюватися, що надасть можливість повністю ліквідувати корупцію у сфері будівництва.

Нагадаємо, що Е-послуги надаються через Інтернет, тож доступні з дому чи офісу 24 години на добу та сім днів на тиждень. Таким чином, вони є зручнішими та швидшими за особисті візити та мінімізують ризики корупції у відношеннях з офіційними органами.