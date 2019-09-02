Новий міністр Дубілет похвалився «двома перемогами» в боротьбі з рейдерством



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Дубілет зазначив, що нові заходи допомагають боротися з наслідками рейдерства

Нова команда домоглася того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня

Новий міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив про перші дві перемоги в боротьбі з рейдерством.

Про це він написав 2 вересня на своїй сторінці в Facebook.

«Мініперемога-1. Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня.

Чому це важливо. Часто рейдерство виражається в тому, що у компанії раптом помінялися власники або директори, у той час, як реальні власники про це нічого не знають. В Україні є кілька компаній, які дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни в своїй компанії із запізненням до тижня (за цей час компанію можуть «віджати» ще більше - забрати активи, перепродати і таке інше), то тепер затримка буде до одного дня», - написав Дубілет.

Він порекомендував всім власникам бізнесу «безкоштовно підписатися на один із сервісів, перерахованих вище, щоб спати трохи спокійніше».

«Що робити, якщо ви дізналися, що компанію рейдернули? Так ми підходимо до другої міні-перемоги.

Міні-перемога-2. Ми запустили можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov: https://igov.gov.ua/service/333/general

Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більш того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло пройти два тижні.

Ми ж створили на iGov форму, яку майже неможливо заповнити так, щоб її відхилили за формальними ознаками (можна навіть заповнити без юристів). Понад те, вона надходить у роботу комісії миттєво», - підкреслив новий міністр.

Він пояснив, що таким чином, якщо у когось «віджали» бізнес, то тепер бізнесмени можуть дізнатися про це набагато раніше та оперативно подати скаргу в комісію, яка майже відразу може провести засідання і «відкотити» шахрайську оборудку.

«Усвідомлюємо, що ці заходи допомагають боротися з наслідками рейдерства. Ми ж повинні домогтися того, щоб рейдерства не було як такого. Слідкуйте за новинами на наступному тижні», - додав Дубілет.

Раніше повідомлялося, що співзасновник Monobank Дмитро Дубілет обійме посаду міністра Кабінету міністрів України.