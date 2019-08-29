Міністром Кабінету міністрів стане співзасновник Monobank



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Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет

За кандидатуру міністра ще має проголосувати парламент

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет обійме посаду міністра Кабінету міністрів України.

Про це повідомив один із засновників monobank Олег Горохівський на своїй сторінці у Facebook.

«Дмитро Дубілет буде Міністром кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект Мonobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно», - написав Гороховський.

Він висловив переконання, що Дубілет на цій посаді «принесе багато користі і тепер можна точно говорити, що все в Україні буде супер!».

16 липня колишній директор із інформаційних технологій «Приватбанку», співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова. Раніше Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні як експерт з інформаційних технологій.

У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.



