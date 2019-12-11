Новий очільник Луганщини пояснив, чому влада відмовилася від будівництва залізничної ділянки Білокуракине-Сватове



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Сергій Гайдай сподівається вже наступного року зробити техніко-економічне обгрунтування будівництва доріг

Голова ОДА розповів, що для області наразі важливе будівництво іншої залізничної гілки

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай переконаний, що області треба збудувати залізницю до Старобільська, щоб дешевше возити вугілля на наші ТЕЦ. Про це посадовець розказав в інтерв’ю «Главкому»

«Ми розглядаємо нині ділянку до Старобільська, а це близько 60 км. Вона для нас важливіша. Це глобальний проєкт», - наголосив голова ОДА.

За словами Гайдая, будівництво залізничної ділянки Білокуракине-Сватове поки навіть розглядатися не буде.

Посадовець припускає, що у будівництво залізниці до Старобільська доведеться вкласти мільярди.

«Ми домовилися, що USAID профінансують нам ТЕО (техніко-економічне обґрунтування). Сподіваюся, що у 2020 році ми вже його отримаємо. Після цього більш чітко розумітимемо завдання. Залізнична колія - це не просто гілка, це мости, споруди, які дуже дорогі, це робочі місця, розвиток інфраструктури», - наголосив Гайдай.

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