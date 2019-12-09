На будівництві Шулявського моста робота кипить на всіх ділянках (відео)



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Тривають роботи на заїздах на міст та з'їздах Фото: пресслужба мера Києва

Будівництво шляхопроводу вийшло на фінішну пряму

Після встановлення останньої секції нового Шулявського шляхопроводу робота на будмайдачику не припиняється ні на мить. Будівництво вийшло на фінішну пряму.

Про це повідомив незалежний міський оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив відео, в якому показав, що відбувається на будівництві.

Авдокушин розповів, що наразі робиться заїзд з вул. Гетьмана, готуються укладати водовідвідний колектор з нового моста. На прольоті також приварюють основи під огорожу, стовпи освітлення, відбійники. Розпочато часткове розбирання старого заїзду. Тривають роботи на з'їзді на Святошин. Залита одна підпірна стіна на вул. Довженка і готуються збирати другу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Кличко заявив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

4 грудня голландські фахівці перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 Шулявського мосту в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.

При цьому Київська міська держадміністрація вирішила продовжити до 15 травня 2020 року термін тимчасового обмеження руху транспортних засобів на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана, де ведеться реконструкція Шулявського шляхопроводу.