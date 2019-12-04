Реєстратор хотів відібрати у громади Одеси нерухомість та переоформити її на мешканців ОРЛО, - СБУ



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Фото: пресцентр СБУ

За даними спецслужби, , вартість потенційно незаконно відчуженого майна становить понад 2 млн грн

Державний реєстратор в Одесі намагався переоформити комунальну власність на мешканців тимчасово окупованих територій Луганщини. Про це повідомляє пресценр СБУ.

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність реєстратора. Оперативники спецслужби встановили, що держреєстратор одного з одеських комунальних підприємств оформив пакет недостовірної документації для перереєстрації нерухомості установи на фізичних осіб з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Задокументовано, що для оборудок з майном він грубо порушував порядок проведення реєстрації речових прав нерухомого майна.

Зловмисник вносив неправдиві дані до державного реєстру нерухомості та відчужував нежитлові приміщення, які належать до спільної власності територіальних громад Одещини. Проведено обшуки.

Завдяки своєчасному втручанню СБУ ‒ на три об’єкти накладено арешти. За попередньою оцінкою експертів, вартість потенційно незаконно відчуженого майна становить понад 2 млн грн.

Наразі державному реєстратору оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи з викриття зловмисника здійснювалися співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.