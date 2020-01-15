Новий тариф на доставку газу для АТ «Миколаївгаз» залишається збитковим



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Новий тариф не дасть можливості підняти зарплату працівників до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення, - АТ «Миколаївгаз»

Новий тариф на розподіл для «Миколаївгазу» з 1 січня цього року становить 1,09 грн за 1 куб. м спожитого газу, що вдвічі менше собівартості доставки газу споживачам

В АТ «Миколаївгаз» стверджують, що новий тариф на доставку газу залишається збитковим.

Про це повідомили у пресслужбі регіональної газової компанії.

Зазначається, що НКРЕКП вперше за останні п’ять років переглянуло тариф розподілу для Операторів ГРМ, проте його розмір все одно залишається збитковим.

У пресслужбі повідомили, що новий тариф на розподіл для «Миколаївгазу» з 1 січня 2020 року становить 1,09 грн за 1 куб. м спожитого газу (без ПДВ), а це у 2.1 рази менше собівартості доставки газу споживачам. Через це у 2020 році збитки компанії складуть 200 млн гривень.

Фінансові результати Оператора газорозподільної системи АТ «Миколаївгаз»

«Перегляд тарифу мав би вирішити дві головні проблеми газової компанії: підняти заробітну плату газовиків до конкурентного рівня та спинити відтік кваліфікованих фахівців, а також уникнути накопичення боргів за технологічний газ перед оператором ГТС. Але затверджений рівень тарифу, нажаль, не дозволяє цього зробити», - йдеться у повідомленні.

«Новий тариф не дасть можливості підняти зарплату працівників до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Також він не дозволить закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це може призвести до штучного банкрутства не лише Операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС», - говорить фінансовий директор АТ «Миколаївгаз» Сергій Черніков.

НКРЕКП затвердило для АТ «Миколаївгаз» тариф на послуги розподілу природного газу на рівні 1,09 коп. за 1 куб. м, в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу, за підрахунками компанії, становить 2.31 грн. за куб. м (без ПДВ). Тому «Миколаївгаз» ще раз хоче звернути увагу Нацкомісії на розрахунки та наголошує на необхідності затвердження економічно обґрунтованого тарифу за розподіл газу.