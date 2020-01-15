  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Новий тариф на доставку газу для АТ «Миколаївгаз» залишається збитковим

    • Розсилка
    Новий тариф не дасть можливості підняти зарплату працівників до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення, -&nbsp;АТ &laquo;Миколаївгаз&raquo; - Новий тариф на доставку газу для АТ «Миколаївгаз» залишається збитковим
    Новий тариф не дасть можливості підняти зарплату працівників до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення, - АТ «Миколаївгаз»

    Новий тариф на розподіл для «Миколаївгазу» з 1 січня цього року становить 1,09 грн за 1 куб. м спожитого газу, що вдвічі менше собівартості доставки газу споживачам

    В АТ «Миколаївгаз» стверджують, що новий тариф на доставку газу залишається збитковим.

    Про це повідомили у пресслужбі регіональної газової компанії.

    Зазначається, що НКРЕКП вперше за останні п’ять років переглянуло тариф розподілу для Операторів ГРМ, проте його розмір все одно залишається збитковим.

    У пресслужбі повідомили, що новий тариф на розподіл для «Миколаївгазу» з 1 січня 2020 року становить 1,09 грн за 1 куб. м спожитого газу (без ПДВ), а це у 2.1 рази менше собівартості доставки газу споживачам. Через це у 2020 році збитки компанії складуть 200 млн гривень.

    Фінансові результати Оператора газорозподільної системи АТ «Миколаївгаз»
    Фінансові результати Оператора газорозподільної системи АТ «Миколаївгаз»

    «Перегляд тарифу мав би вирішити дві головні проблеми газової компанії: підняти заробітну плату газовиків до конкурентного рівня та спинити відтік кваліфікованих фахівців, а також уникнути накопичення боргів за технологічний газ перед оператором ГТС. Але затверджений рівень тарифу, нажаль, не дозволяє цього зробити», - йдеться у повідомленні.

    «Новий тариф не дасть можливості підняти зарплату працівників до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Також він не дозволить закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це може призвести до штучного банкрутства не лише Операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС», - говорить фінансовий директор АТ «Миколаївгаз» Сергій Черніков.

    НКРЕКП затвердило для АТ «Миколаївгаз» тариф на послуги розподілу природного газу на рівні 1,09 коп. за 1 куб. м, в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу, за підрахунками компанії, становить 2.31 грн. за куб. м (без ПДВ). Тому «Миколаївгаз» ще раз хоче звернути увагу Нацкомісії на розрахунки та наголошує на необхідності затвердження економічно обґрунтованого тарифу за розподіл газу.

    АТ «Миколаївгаз» - єдина на території Миколаївської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. Підприємство експлуатує 8,7 тис. км газопроводів. Щорічний обсяг розподілу природного газу складає майже 500 млн. куб. м газу. Загальний рівень газифікації Миколаївській області - 72%. АТ «Миколаївгаз» забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 349 тис. сімей Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій. АТ «Миколаївгаз» входить в десятку кращих платників податків області. Щорічно підприємство перераховує до бюджетів різних рівнів близько 50 млн. гривень.
    НКРЕКП газ ПДВ послуги ГТС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ