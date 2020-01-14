«Волиньгаз» заявив про збитковість нового тарифу на доставку газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затверджений розмір тарифу не дає можливості АТ «Волиньгаз» підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів

НКРЕКП уперше за останні п’ять років зрушила питання необґрунтованих тарифів для операторів ГРМ з мертвої точки. Через заморожені з 2017 року тарифи АТ «Волиньгаз» за останні три роки понесло збитки в розмірі 417,6 млн грн.

«Необхідний для «Волиньгазу» рівень тарифу має вирішити дві головні проблеми. По-перше – підняття рівня заробітної плати, через яку дефіцит кадрів на підприємстві становить 16 %. По-друге - погашення боргів за технологічний газ. Через збитковий тариф АТ «Волиньгаз» не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ «Укртрансгаз», - пояснює фінансовий директор АТ «Волиньгаз» Андрій Тимчишак.

Однак затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 р. тариф для АТ «Волиньгаз» у 1,5 рази менше собівартості доставки газу споживачам регіону. Таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Волиньгаз» складуть 59,1 млн грн.

Таким чином, новий тариф на розподіл газу залишається збитковим. Затверджений розмір тарифу не дає можливості АТ «Волиньгаз» підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів. Із затвердженим тарифом середня заробітна плата в АТ «Волиньгаз» складе близько 8 868,40 грн.

Крім того, новий тариф не дозволяє АТ «Волиньгаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, а тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС.

АТ «Волиньгаз» наголошує на необхідності подальших кроків з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу.