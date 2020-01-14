Новий тариф для «Запоріжгазу» виявився вдвічі меншим собівартості послуг з доставки газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через низьку зарплату на тлі невигідного тарифу з компанії звільняються фахівці

НКРЕКП схвалила для АТ «Запоріжгаз» новий тариф на розподіл, який в два рази менше собівартості доставки газу споживачам. Таке рішення держрегулятора призведе до того, що в 2020 році збитки компанії складуть 275 млн грн.

Державний регулятор вперше за останні п’ять років переглянув питання необґрунтованих тарифів для АТ «Запоріжгаз». У таблиці нижче видно результати збиткової діяльності АТ «Запоріжгаз» впродовж цього періоду:

Новий тариф АТ «Запоріжгаз» не дає можливості підняти зарплатню до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Дефіцит кадрів зараз у компанії складає 15,6%. Також через збиткові тарифи АТ «Запоріжгаз» не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС.

Ще одна таблиця демонструє, як тариф впливає на фінансовий результат компанії:

Також новий тариф не дозволяє АТ «Запоріжгаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, що створює фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це призведе до штучного банкрутства не лише Операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС, вважають у компанії.

24 грудня 2019 року Постановою № 3022 НКРЕКП затвердила для «Запоріжгазу» новий тариф на послуги розподілу природного газу з 1 січня 2020 року на рівні 55 коп. за 1 куб. м (з ПДВ), в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу становить 1,10 грн. за куб. м (з ПДВ). Спеціалісти компанії вкотре звертають увагу Нацкомісії на необґрунтованість розрахунків та наголошують на необхідності затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл природного газу.