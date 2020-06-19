Обмеження імпорту нафтопродуктів призведуть до монополізацію ринку та зростання цін для споживачів, - Нафтогазова Асоціація



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Запровадження квот на імпорт нафтопродуктів в Україні призведе до зростання цін для споживача і промисловості

Нафтогазова асоціація не підтримує штучні обмеження імпорту нафтопродуктів

Введення мит або квот на імпорт нафтопродуктів є дискримінаційним та призведе до монополізації ринку. Про це йдеться у зверненні Нафтогазової Асоціації України до президента України.

В Асоціації наголосили, що введення обмежувальних квот на імпорт нафтопродуктів не застосовується в жодній країні ЄС, ці країни, що мають дефіцит обсягів нафтопродуктів, навпаки, максимально відкривають свої ринки, обираючи найвигідніші ціни та умови у іноземних постачальників.

На думку представників Асоціації, запровадження квот на імпорт нафтопродуктів в Україні призведе до монополізації ринку, зростання цін для споживача і промисловості та несе загрозу енергетичній безпеці країни, оскільки збільшується залежність від одного виробника палива, який встановить ціновий диктат на внутрішньому ринку.

«Квотування імпорту нафтопродуктів не є інструментом, здатним забезпечити енергетичну безпеку, розвиток ринку нафтопродуктів і цінову конкуренцію», - зазначається в зверненні.

В НАУ наголосили, що не підтримують штучні обмеження імпорту нафтопродуктів, оскільки це має дискримінаційний характер і призведе до зростання цін для споживачі, та закликали президента втрутитись в ситуацію і не допустити запровадження неринкових штучних обмежень на ринку нафтопродуктів – квот або мит на імпорт нафтопродуктів.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов раніше заявив, що близькі до олігарха Коломойського люди домагаються введення акцизу на імпорт дизпалива і зрідженого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.

У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.