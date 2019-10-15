Обсяг проблемних кредитів в українських банках становить 566 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яків Смолій

Ситуація з Приватбанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам

На сьогодні обсяг проблемних кредитів в українських банках становить близько 50%, або 566 млрд грн.

Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час наради з президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, Національний банк, оздоровивши банківський сектор після кризи, заклав фундамент для його повноцінної роботи, однак багато проблем ще є актуальними, і головна з них – непрацюючі кредити.

«Україна – світовий лідер за цим показником. Сьогодні обсяг проблемних кредитів в українських банках становить близько 50%, або 566 млрд грн. Це – один із системних ризиків для нашої фінансової системи. Якби боржники відповідальніше ставилися до власних зобов’язань та повертали кошти, банки змогли б розформувати резерви, сформовані на випадок неповернення кредитів, та спрямувати цей ресурс на кредитування реального бізнесу, який працює», – зазначив Смолій.

Він зауважив, що ситуація з Приватбанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам.

«Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії», – підкреслив голова НБУ.

В свою чергу, президент наголосив, що обсяги портфелів кредитів, наданих бізнесу, на жаль, не демонструють відчутного зростання.

«Це означає, що бізнес не має ресурсу для розширення діяльності, економіка України залишається без «пального»»,- зазначив Зеленський.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, Україні довелось витратити величезну кількість коштів – майже 300 млрд грн, щоб захистити вкладників банків та зберегти стабільність фінансової системи.

«Плюс у нас понад 500 млрд грн проблемних кредитів. Зокрема, більше 400 млрд грн у державних банках. Це гроші, які втратили звичайні люди просто тому, що хтось із боржників відмовився виконувати свої зобов’язання та не повернув гроші. Ми про цю проблему знаємо та працюємо над її вирішенням», – прокоментував ситуацію Гончарук.

Прем’єр-міністр зазначив, щоб повернути кошти платників податків, зберегти фінансову стабільність та відновити активне кредитування, держава має активно працювати над стягненням боргів з позичальників та екс-власників.

Раніше повідомлялося, що станом на 11 жовтня до структурних підрозділів ОДА фактично спрямовано 95,75 млн грн на компенсацію відсотків за залученими кредитами.