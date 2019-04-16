Обсяги споживання газу на Криворіжжі з початку 2019 року зменшилися на 17%



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Падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані ПАТ «Криворіжгаз» та здатності компанії реалізувати інвестиційну програму

Загальний обсяг споживання газу на Криворіжжі за 1 квартал 2019 року склав 343,9 млн куб. м, що на 17% менше, ніж у 2018 році. В результаті компанія недоотримала близько 22 мільйонів гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування і модернізації газових мереж.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів: бюджетна сфера використовувала менше газу - на 0,1 млн куб. м (9,5%), промисловість - на 44 млн куб. м (21,1%), населення - на 15,6 млн куб. м (24,4%), а теплопостачальні підприємства - на 10,5 млн куб. м (7,5%). Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані ПАТ «Криворіжгаз» та здатності компанії реалізувати інвестиційну програму.

«Якщо обсяги газу падають, відповідно зменшується кількість коштів, які компанія планувала спрямувати на модернізацію газотранспортної мережі, придбання лічильників тощо. Так 22 млн грн, які компанія недоотримала у 2018 році, дали б можливість встановити індивідуальні лічильники газу понад 11000 споживачів», - зазначила головний інженер ПАТ «Криворіжгаз» Марина Терентьєва.

Крім того, ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед ПАТ «Криворіжгаз» в розмірі 21,1 млн грн.

Додамо, що за останні 5 років більше газу споживачі Криворіжжя використовували в 2014 році. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2016 року скоротився на 26%.