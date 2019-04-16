Прокуратура звинуватила Вишинського у публікації 72 антиукраїнських статей



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Після суду Вишинський назвав обвинувальний акт «набором малозрозумілих звинувачень» Фото: «Радіо Свобода»

15 квітня прокурори встигли зачитати 34 з 79 сторінок обвинувального акту

Прокуратура звинуватила керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в розміщенні 72 статей «антиукраїнського спрямування».

Про це 15 квітня заявили прокурори під час оголошення обвинувального акту у Подільському райсуді Києва, повідомляє «Радіо Свобода».

Під час зачитування документу обвинувачі заявили, що ці статті Вишинський розмістив в період з 2014 по 2018 роки. За версією прокурорів, матеріали містили «недостовірну, необ’єктивну, упереджену інформацію щодо України, української влади і армії і спростовували російську агресію проти України». Також звинувачення вважає, що ці матеріали «виправдовували можливий вихід окремих регіонів Донецької та Луганської областей зі складу України».

Прокурори зазначили, що агенція «РИА Новости-Украина» фактично була представництвом держпідприємства МІА «Россия Сегодня». Однак вона було зареєстрована як незалежна юридична особа і отримувала фінансування не безпосередньо з Москви, а через фірми прокладки. Обвинувачення стверджує, що гроші надходили спочатку від офшора з Кіпру, а потім від компанії «SPN Media Solutions DOO Beograd» з Сербії, кінцевим бенефіціарним власником якої є МІА «Россия Сегодня». Ці компанії нібито пересилали кошти на рахунок ТОВ «Інтерселект», директором якого є Вишинський.

Прокурори заявили, що за цією схемою з 2015 по 2018 роки екс-керівник «РИА Новости-Украина» отримав від МІА «Россия Сегодня» 257 тисяч 100 доларів США і 2 мільйони 134 тисячі євро.

15 квітня прокурори встигли зачитати 34 з 79 сторінок обвинувального акту. Чергове засідання заплановано на 25 квітня.

Після суду Вишинський в заяві для журналістів назвав обвинувальний акт «набором малозрозумілих звинувачень, під якими немає нічого крім брехні і фантазій прокуратури і Служби безпеки».

Засідання, яке відбулося 15 квітня, було другим за рахунком. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

26 березня суд вирішив продовжити тримання Вишинського за ґратами до 24 травня.

Як повідомлялося раніше, 21 березня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена умовами в камері Вишинського

Нагадаємо, Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.