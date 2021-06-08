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    Олег Бахматюк: Держава повинна дотувати тільки дрібних фермерів і приватників

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    Олег Бахматюк: Держава повинна дотувати тільки дрібних фермерів і приватників

    Великі холдинги можуть привести в країну мільярди інвестицій

    Власник одного з найбільших вітчизняних агрохолдингів заявив, що державної підтримки потребують дрібні агровиробники. А великі агрохолдинги за правильної державної політики здатні привести в країну багатомільярдні інвестиції.

    Про це акціонер агрохолдингу «Укрлендфармінг» розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Бізнесмен вважає, що підтримка дрібних фермерів повинна бути основою державної програми підтримки, так як це в першу чергу соціальний проект зайнятості. Середній аграрний бізнес в свою чергу здатний повністю покрити потреби країни в продовольстві. Функція ж великого агробізнесу зовнішні ринки і залучення багатомільярдних інвестицій в країну при правильній державній політиці.

    «Фермери або приватники в Європі це соціально-політичний проект зайнятості населення. Щоб люди не виїжджали в таке місто, як Відень, наприклад, їм надаються умови для комфортного проживання в сільській місцевості. І плюс держава дає йому гроші на підтримку як виробника на гектар або якісь інші програми. Це така політика. Україна повинна проводити таку політику до дрібних виробників». За словами бізнесмена, це забезпечить зайнятістю до 5-7 мільйонів людей: «Це важливий процес, це соціальний процес. Туди має йти 100% дотацій. Туди повинна йти максимальна підтримка держави по кредитуванню. Тому що так в принципі правильно».

    Середній же бізнес, за словами Олега Бахматюка, може забезпечити продуктовий баланс країни. «Україні, щоб забезпечити себе продуктами харчування повністю, потрібно 20% від того, що вона виробляє. 20-30% це наш продуктовий баланс. Це безпека щоб у нас було, що їсти. Тому що гроші не мають ніякого значення має значення, що ти за них можеш купити».

    А великий агробізнес, на думку бізнесмена, може допомогти Україні вирішити стратегічні завдання: «30% це такі хлопці, як я. Це можливість впливати на зовнішні ринки. Це ринок Японії, яка імпортує 90% всіх продуктів харчування. Це ринок Кореї. Ми експортуємо в Японію, в Корею, в Китай, в Індонезію, на Близький Схід Єгипет, Саудівська Аравія, Катар. Європейський Союз: це Італія, Іспанія... Ми насправді йдемо зараз в сировинній зоні. А можемо йти в продукти з доданою вартістю. Те ж яйце це продукт з доданою вартістю. Тому що це яйце, яке перероблено через комбікорм, через людей, через зарплати, через інновації в продукт. Далі йде яєчний порошок, який ми теж експортуємо. І на кожному етапі додана вартість що додає? Вона додає соціальне навантаження і податковий супровід. Тобто ти платиш більше податків і більше береш на роботу людей. Це те, що роблять всі нормальні країни і на що ми теж повинні переходити до протеїнового ланцюжку. І експортувати його. Тому що в світі немає дефіциту зерна. У світі є дефіцит протеїну. І цей протеїновий ланцюжок це майбутнє. А що для цього потрібно? Для цього потрібні інвестиції. І якраз інвестиції тобі буде давати той, хто має потребу протягом наступних 15 років в поставках цієї продукції. І ось такі компанії, умовно, як «Укрлендфармінг» це візитна картка, з якою ти приїжджаєш: дивіться, ось є пул поставок, а з вас 3 мільярди доларів в інфраструктуру будуйте порт, будуйте завод. Що це додає? Капіталізацію самої території, наповнює змістом, тобто дає робочі місця, і відповідно надходження в бюджет. Це не теорія Бахматюка це речі, які проходять Китай, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки. І те, що повинна пройти Україна».

    «Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.
    Теги: інвестиції держава Олег Бахматюк Укрлендфармінг
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    Олег Бахматюк: Держава повинна дотувати тільки дрібних фермерів і приватників