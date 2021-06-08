За наступні три роки Україна може залучити 150 млрд інвестицій – Бахматюк

На думку бізнесмена, кон'юнктура йде на підвищення цін на сировину

Власник найбільшого українського агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк розповів про те, як завдяки трендам на світових ринках Україна може в найближчі три роки обійтися без кредитів МВФ, а при правильній політиці – залучити 150 млрд доларів інвестицій.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. «Зовнішня кон'юнктура зараз дуже сприятлива для України. Плюс монетарна політика останніх двох років – це накачування грошима величезними, світового простору призводить до поштовху інфляційних процесів, в першу чергу – на сировинні товари. У перший раз нам щастить. Перший раз Україна за всю історію може закінчити рік з позитивним торговельним балансом. Насправді Україні МВФ в наступні 3 роки не потрібен. Вона буде мати платіжний баланс, зрозуміло, не такий, як у Китаю, але як мінімум 10-15 мільярдів доларів у неї буде зайвих», – заявив бізнесмен.

«В принципі, гірше жити не будемо. Начебто все добре, так. Чи будемо ми жити краще? Ось у чому питання. Ось є країни ВРЕП, це 5 країн АСЕАН – Малайзія, Індонезія, Сінгапур, Філіппіни, Таїланд, це Австралія, Нова Зеландія, Корея, Японія і Китай. Це 15 країн, я не всі перерахував. Там живе 2,2 мільярда людей, і це найбільший економічний простір у світі. 32% він займає на сьогоднішній день. Ці країни, умовно, в України беруть руди, зерна, олію в рік на 15-20 мільярдів доларів. Для них це життєво важливі речі».

На думку бізнесмена, кон'юнктура йде на підвищення цін на сировину: «Щороку це буде додавати 10-15%. Уявіть собі, про які цифри ми можемо говорити. І формуючи стратегію, ти йдеш і кажеш: дивіться, ось поставка за 10 років, на 150-200 мільярдів доларів. Ви зацікавлені? Так. Я впевнений на 110%, вони кажуть «так». Вони кажуть: ми хочемо під це поліпшити інфраструктуру, ми хочемо поліпшити правила гри у вашій країні, законодавчо, юридично. А нам потрібно на це 150 мільярдів доларів. З них 50 мільярдів доларів – це облігації української позики, щоб ми взяли у вас по 2%, 25 – з усіма розрахуватися, 5 – на інфраструктуру, на дороги, по яким буде їздити ваше зерно, ваша руда і т.д. А ще 100 ми вкладемо в порти, в розвиток, в додану вартість. А давайте ви будете у нас брати не зерно, а м'ясо птиці. Або яловичину. Давайте 30% в це, і ви - власники. І це реально. Я впевнений в цьому, тому що я це робив».

«Укрлендфармінг» – один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.