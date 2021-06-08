Залучати інвестиції в екомодернізацію українських підприємств допомагає механізм енергосервісу, – Yasno

Компанія Yasno Efficiency за 5 років роботи виконала «під ключ» 87 проєктів, інвестувавши майже 550 млн грн

Енергосервісні проєкти дозволяють українським підприємствам зменшувати викиди, підвищувати енергоефективність та промислову безпеку. Про це повідомив директор з розвитку Yasno Олександр Онищенко на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

У перший день форуму під головуванням Президента України Володимира Зеленського представники державної влади, міжнародних інституцій, громадських організацій та бізнесу обговорили, як Україна може посилити свою роль у глобальній боротьбі зі змінами клімату.

За словами Олександра Онищенка, перехід до кліматично нейтральної економіки потребує від компаній масштабних інвестицій. Одним із найбільш доступних для українських підприємств інструментом сприяння декарбонізації може стати підвищення енергоефективності завдяки механізму енергосервісу.

«Цей механізм полягає у тому, що енергосервісна компанія (ЕСКО) на 50−80% фінансує проєкт модернізації для підприємства та виконує його «під ключ», гарантуючи досягнення певного рівня економії енергоресурсів – від 25 до 90% електроенергії, теплової енергії чи газу. Екологічний ефект від таких проєктів – скорочення викидів СО 2 в атмосферу та зменшення впливу на клімат», – наголосив Олександр Онищенко.

Енергосервісна компанія Yasno Efficiency за 5 років роботи виконала «під ключ» 87 проєктів, інвестувавши майже 550 млн грн. Підприємства-клієнти Yasno Efficiency заощаджують 171 млн кВт∙год електроенергії та 1 млн м3 газу на рік, що у фінансовому еквіваленті складає майже 350 млн грн економії. За рік вони допомагають скорочувати кількість викидів СО 2 в атмосферу на 153 тис. тонн.