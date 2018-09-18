Омелян домовився у Мюнхені про сертифікацію Hyperloop
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Міністр Омелян зустрівся у Мюнхені з керівництвом Асоціації технічного моніторингу
Профільний міністр запевняє, що оцінку Hyperloop надасть «авторитетна профільна структура»
Асоціація технічного моніторингу (TUEV) з Мюнхена проведе сертифікацію українського проекту Hyperloop. Оцінка може бути надана вже до кінця цього року.
Про це стало відомо за підсумками переговорів у Мюнхені міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з керівництвом TUEV SUED, повідомляє «Укрінформ».
«Ми розпочали дуже важливий процес у проекті Hyperloop – його сертифікацію. Вони (німецькі партнери - ред.) сказали, що планують завершити цього року. Це буде оцінка з боку авторитетної профільної структури. Це відомий ТЮВ, найбільша асоціація Німеччини, яка об'єднує всіх виробників щодо сертифікації безпечного використання», - розповів Омелян.
Він зауважив, що якими б не були розробки, без належного підтвердження безпеки з боку європейських інституцій ми б не змогли просувати цей проект далі. Німеччина у цій сфері відіграє основну роль, додав він.
За словами Омеляна, є попередня оцінка, вона буде опублікована найближчим часом. Далі робота буде продовжуватися вже з поглибленого вивчення нового транспортного засобу.
Переговори у Мюнхені Омелян назвав дуже плідними та успішними. У столиці Баварії він також зустрівся з місцевим бізнесом.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що у Дніпрі побудують тестовий майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.
За словами Омеляна, орієнтовна дата запуску транспортної системи Hyperloop в Україні - 2023-2025 роки.
Hyperloop («Гіперпетля») складається з аеродинамічної труби і капсули, яка здатна рухатись без повітряного спротиву і розганятися до рекордних швидкостей.
Ілон Маск запропонував ідею транспортної системи у 2012 році. У серпні 2013 року витрати на реалізацію проекту оцінили в $ 6-7,5 млрд. Компанії Hyperloop Transportation Technologies (HTT) та Hyperloop One зайнялися його розвитком.