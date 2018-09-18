Омелян домовився у Мюнхені про сертифікацію Hyperloop



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Фото: Укрінформ Міністр Омелян зустрівся у Мюнхені з керівництвом Асоціації технічного моніторингу

Профільний міністр запевняє, що оцінку Hyperloop надасть «авторитетна профільна структура»

Асоціація технічного моніторингу (TUEV) з Мюнхена проведе сертифікацію українського проекту Hyperloop. Оцінка може бути надана вже до кінця цього року.

Про це стало відомо за підсумками переговорів у Мюнхені міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з керівництвом TUEV SUED, повідомляє «Укрінформ».

«Ми розпочали дуже важливий процес у проекті Hyperloop – його сертифікацію. Вони (німецькі партнери - ред.) сказали, що планують завершити цього року. Це буде оцінка з боку авторитетної профільної структури. Це відомий ТЮВ, найбільша асоціація Німеччини, яка об'єднує всіх виробників щодо сертифікації безпечного використання», - розповів Омелян.

Він зауважив, що якими б не були розробки, без належного підтвердження безпеки з боку європейських інституцій ми б не змогли просувати цей проект далі. Німеччина у цій сфері відіграє основну роль, додав він.

За словами Омеляна, є попередня оцінка, вона буде опублікована найближчим часом. Далі робота буде продовжуватися вже з поглибленого вивчення нового транспортного засобу.

Переговори у Мюнхені Омелян назвав дуже плідними та успішними. У столиці Баварії він також зустрівся з місцевим бізнесом.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що у Дніпрі побудують тестовий майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

За словами Омеляна, орієнтовна дата запуску транспортної системи Hyperloop в Україні - 2023-2025 роки.