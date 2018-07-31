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    Омелян розповів, коли запустять Hyperloop в Україні

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    Омелян розповів, коли запустять Hyperloop в Україні

    Перша поїздка на Hyperloop у світі повинна відбутися в Абу-Дабі в 2020 році під час всесвітньої виставки

    Орієнтовна дата запуску транспортної системи Hyperloop в Україні - 2023-2025 роки.

    Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю Obozrevatel.

    «Перша поїздка на Hyperloop у світі повинна відбутися в Абу-Дабі в 2020 році під час всесвітньої виставки. Оптимістичний сценарій для України - 2023-2025 роки. Наша ідея – з'єднати Балтику і Чорне море. Бачимо величезний потенціал у цьому напрямі», - зазначив міністр.

    Він наголосив, що Hyperloop Transportation Technologies, з якою підписано угоду, бачить окупність через 12 років.

    «Це крута штука, тому що залізниця не окупається ніколи. Залізнична інфраструктура завжди будувалася державою за державні гроші, а потім знаходилися різні формати. Концесійна залізниця працює в США, але повірте, там дуже багато державних коштів», - підсумував Омелян.

    Раніше міністр повідомляв, що наступного року, після завершення розробки попереднього ТЕО, розпочнеться конструювання тестової труби в Україні і запуск першої лінії вакуумного поїзда за технологією Hyperloop може відбутися упродовж п'яти років.

    Hyperloop («Гіперпетля») складається з аеродинамічної труби і капсули, яка здатна рухатись без повітряного спротиву і розганятися до рекордних швидкостей.

    Ілон Маск запропонував ідею транспортної системи у 2012 році. У серпні 2013 року витрати на реалізацію проекту оцінили в $ 6-7,5 млрд. Компанії Hyperloop Transportation Technologies (HTT) та Hyperloop One зайнялися його розвитком.

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