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    Росія намагатиметься пробити наземний коридор до Криму – німецький експерт

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    <p>Майстер: Росія намагається підготувати ґрунт, щоб атакувати</p> <div></div> - Росія намагатиметься пробити наземний коридор до Криму – німецький експерт

    Майстер: Росія намагається підготувати ґрунт, щоб атакувати

    Експерт передбачає можливість «комбінації» військових дій, кібератак і гібридних акцій

    Росія продовжить робити спроби прокласти сухопутний коридор в окупований нею Крим, використовуючи для цього різноманітні методи. Таку думку в бесіді з Укрінформом висловив керівник програм Східної Європи і Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер.

    «Думаю, небезпека того, що буде все ж прокладений сухопутний міст до Криму, для України підвищується», — сказав експерт.

    Майстер прогнозує активізацію спроб у 2020 році, після того, як, з великою імовірністю, буде пущений в експлуатацію газопровід «Північний потік 2», а також завершаться вибори в Україні.

    Що стосується методів, то експерт вважає, що це не обов'язково буде відкритий напад. Він передбачає можливість «комбінації» військових дій, кібератак і гібридних акцій. З великою часткою імовірності, місцем таких акцій можуть стати Маріуполь і Бердянськ, де буде провокуватися нагнітання невдоволення.

    Провокація в Азовському морі, вважає Майстер, мала дві основні мети: представити Петра Порошенка «слабким» перед президентськими виборами, оскільки у глави держави не було можливості повномасштабного відповіді, а також перевірити реакцію Заходу, яка виявилася вкрай млявою і може бути сприйнята Росією як «дозвіл» продовжувати свою тактику.

    «Ймовірно, Росія намагається підготувати ґрунт, щоб атакувати, використовуючи військові і невійськові методи», — каже Майстер. На його переконання, стратегічна мета Москви — перетворення Азовського моря на внутрішнє. В цю стратегію якраз вписується торішня провокація в Керченській протоці.

    Загалом Кремль не має наміру залишати спроб економічно послабити Україну, посилити її внутрішні проблеми, переконаний німецький аналітик.

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