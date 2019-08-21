Омелян виступає проти швидкої приватизації Укрзалізниці



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В Укрзалізниці статус стратегічного і забороненого законом до приватизації підприємства, - Омелян

Розподіл і продаж Укрзалізниці знищить логістику в Україні — міністр інфраструктури

Розподіл і продаж Укрзалізниці знищить логістику в Україні. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи відповідну пропозицію радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка, повідомляє «Громадське».

«Теза невідомого мені, але знаного українського економіста і виконавчого директора міжнародного фонду Блейзера, радника президента України Олега Устенко відверто шокувала: «Укрзалізниця повинна бути вбита і розчленована»… «Вбити і розчленувати» — це смерть не лише найбільшої компанії, але й хрест на логістиці всієї держави, викидання на вулицю сотень тисяч людей», — зазначив він.

Омелян зазначив, що коли уперше почув ідею з Офісу президента про продаж Укрзалізниці, то насторожився, «але публічно всіх заспокоював, що йдеться про збалансований підхід і ніхто «завтра» її продавати не буде, бо в нинішньому стані її вартість суттєво нижча від можливої».

«Ну, і, «дрібничка», в Укрзалізниці статус стратегічного і забороненого законом до приватизації підприємства. Але кого зараз закони хвилюють», — зазначив він.

На думку Омеляна, єдиний шлях — глибинна реформа Укрзалізниці.

Напередодні виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі «Радіо НВ» зазначив, що Укрзалізницю потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави «стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу».

«Монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК Нафтогаз, Укрзалізницю», — зазначив він.

Про приватизацію частини Укрзалізниці говорив також заступник голови Офісу президента та кандидат на посаду прем’єрміністра України Олексій Гончарук. Він також виступив за якнайшвидшу приватизацію державних банків.

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомляв, що частину Укрзалізниці можуть продати іноземним інвесторам.