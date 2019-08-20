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    Економіка та фінанси

    Радник президента: монстрів типу «Нафтогазу» і «Укрзалізниці» потрібно вбити і розчленувати

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    Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, позаштатний радник президента Володимира Зеленського&nbsp;Олег Устенко - Радник президента: монстрів типу «Нафтогазу» і «Укрзалізниці» потрібно вбити і розчленувати
    Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко
    Фото: Главком

    «Ті монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані», - вважає Устенко

    Великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.

    Таку заяву в ефірі «Радіо НВ» зробив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко.

    «Як можна спробувати зрушити наше судно з тієї мілини, на якій воно зараз знаходиться? Розвиток конкуренції, демонополізація економіки … Ті монстри, які існують, повинні бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК «Нафтогаз», «Укрзалізницю». Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, типу Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ), Укрспирту… повинні просто піти», — зазначив він.

    На думку Устенка, Укрспирт «повинен бути повністю приватизований». Він додав, що в ДПЗКУ «смислового навантаження в принципі не існує». Радник Зеленського вважає, що «Укрзалізницю» потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави «стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу».

    «Я не сприймаю всі ці розмови, що «не смійте говорити про приватизацію, коли ми знаходимося внизу піку економічного циклу». Це правда, але, по-перше, ніхто не сказав, що завтра в світі буде усміхнена ситуація для всіх ринків і для України зокрема. Там теж є загрози і серйозні ризики. Але що для нас краще: чекати, коли ситуація на ринку стане кращою і ми тоді продамо і отримаємо більше грошей, але при цьому кілька років будемо продовжувати закривати очі на те, що вимивається наш державний ресурс», - заявив Устенко.

    Раніше представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» розкритикував «Нафтогаз», який провалив програму збільшення видобутку газу.

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