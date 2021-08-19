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    Економіка та фінанси

    Оператор газових мереж розповів про результати своєї роботи на Волині

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    Обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів - Оператор газових мереж розповів про результати своєї роботи на Волині
    Обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів

    Цьогоріч «Волиньгаз» обстежив понад 4 тис. км газових мереж

    За перше півріччя цього року проведено комплексне приладове обстеження понад 3 400 км газопроводів Волині. Було виявлено 201 витік природного газу на розподільчих газопроводах і на газопроводах-вводах, з яких 106 витоків – на підземних розподільних газопроводах.

    Під час КПО працівники служби визначають місцезнаходження витоку, глибину залягання газових мереж, перевіряють суцільність ізоляційного покриття та герметичність газопроводів.

    Крім того, фахівцями служби контролю за виробництвом проведено повне технічне обстеження майже 1 100 км газопроводів, під час якого визначено технічний стан ізоляційних покриттів, металу труби при шурфових оглядах і здійснено корозійну діагностику газопроводів.

    Обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів, за результатами яких приймається рішення щодо можливої подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів системи газопостачання. Завдяки сучасному обладнанню значно скорочується час пошуку пошкоджених мереж і точно визначаються місця витоків.

    «Найбільший обсяг робіт з комплексного приладового обстеження підземних газопроводів проводиться в літній період до промерзання і після повного відтавання ґрунту. До кінця 2021 року фахівці служби КПО обстежать ще біля 3 800 км газорозподільних мереж області. «Волиньгаз» експлуатує 10 402 км. газопроводів», – повідомив головний інженер компанії Андрій Цибульський.

    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: газ Волинська область РГК
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    Оператор газових мереж розповів про результати своєї роботи на Волині