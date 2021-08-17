Будівництво «Північного потоку – 2» фінішує 23 серпня, – ЗМІ

Будівництво «Північного потоку-2» планується закінчити вже наступного тижня

Очікується, що російський газопровід буде добудований напередодні Дня незалежності України. Про це повідомляє німецький телеканал Deutsche Welle.

За даними телеканалу, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.

Російський газ, отриманий «Північним потоком – 2», будуть перекачувати в Німеччину, Нідерланди, а також в північні регіони Італії.

Україна виступає проти будівництва та запуску російського газопроводу «Північний потік – 2», оскільки він з'єднає Росію та Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожуватиме майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також становитиме ризики для безпеки нашої держави.

Нагадаємо, посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв назвав терміни завершення будівництва «Північного потоку – 2». Домовленість США і Німеччини не вплине на темпи робіт.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу «Північний потік – 2».

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