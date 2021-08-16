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    Комунальні тарифи в Україні та Польщі: експерт показав разючу різницю

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    В Україні співвідношення середня зарплата/комунальні платежі складає 21% - Комунальні тарифи в Україні та Польщі: експерт показав разючу різницю
    В Україні співвідношення середня зарплата/комунальні платежі складає 21%
    Фото з відкритих джерел

    Українці платять за комуналку дорожче, ніж поляки, які в середньому заробляють $1478

    За нинішніх тарифів на комунальні послуги середня зарплата по всій Україні повинна становити не менше 15,5 тис. гривень, а не 7-8 тис. грн, як у більшості районних центрів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету з питань ЖКГ громадської ради при КМДА Олег Попенко.

    З його слів, у Польщі співвідношення середня зарплата/комунальні платежі становить 15,6%.

    «Станом на грудень 2020 року середня зарплата у Польщі складала 41 758 грн ($1478). Комірне забирає до 600 злотих (4000 грн) на місяць. У цю суму входить опалення, вивезення сміття, капремонт будинку і навіть податок на землю. Газ з абонплатою у середньому обходиться полякам до 100 грн/міс. Електроенергія при споживанні у середньому до 220 кВт/год на місяць + абонплата 90 грн обійдеться у 904 гривні, враховуючи нічний тариф 3,7 грн за кВт/год. Якщо сюди додати ще гарячу воду та ін., у средньому маємо 967 злотих або 6480 грн», – написав Попенко.

    За даними Держслужби статистики, станом на червень-2021 середня зарплата в Україні становить 14300 грн., написав експерт.

    «При цьому комунальні тарифи складають від 1840 до 3466 гривень, тобто у середньому приблизно 3000 гривень на місяць. Отже, співвідношення середня зарплата/комунальні платежі складає 3000/14300 = 21%! Отже, середня заробітна плата по всій країні повинна становити не менше 15 500 грн, а не те, що ми маємо у більшості райцентрів, де зарплата не перевищує 7-8 тис. грн», – наголосив Попенко.

    До слова, голова Асоціації газового ринку повідомив, що в тарифах на розподіл закладена вдвічі нижча за ринкову ціна на газ.

    Уряд зменшив тариф на електроенергію, але не для всіх.

    Стало відомо, де найбільше в Україні злетіли тарифи і ціни на продукти.

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    Теги: ЖКГ газ тарифи зарплата продукти електроенергія опалення послуги
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    Комунальні тарифи в Україні та Польщі: експерт показав разючу різницю