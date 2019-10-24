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    Економіка та фінанси

    «Ощадбанк» здобув ще одну перемогу над Росією у справі на $1,3 млрд

    • Розсилка
    «Ощадбанк» здобув ще одну перемогу над Росією у справі на $1,3 млрд

    Росія має заплатити «Ощадбанку» за експропріацію в Криму

    Апеляційний суд у Парижі відхилив намагання Російської Федерації призупинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу про виплати українському «Ощадбанку» 1,3 мільярда доларів за експропріацію активів банку в Криму.

    Про це повідомила пресслужба банку.

    Росія твердить, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які меншою мірою захищають державний імунітет, аніж Франція, може спричинити їй шкоду. Суддя відхилив клопотання Росії і наголосив, що вимоги щодо виконання рішення слід оцінювати, виходячи з конкретних фактів справи і посилання на гіпотетичні підстави, що були наведені Росією, є неприпустимими.

    Київський апеляційний суд задовольнив заяву «Ощадбанку» і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з Росії як компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

    26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення на користь українського державного банку – стягнути з Російської Федерації збитки, яких банк зазнав унаслідок анексії Криму, в розмірі 1,3 мільярда доларів.

    Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між «Ощадбанком» та Росією може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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