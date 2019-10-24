Сотні тисяч доларів, дорогі гаджети та іспанський вояж. Нові деталі корупційного скандалу в Полтавські ОДА



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Будівля Полтавської облдержадміністрації

Колишньому раднику голови Полтавської ОДА, підозрюваному у великій корупції, повернули арештовані 178 тис. євро

Печерський районний суд Києва зняв арешт з 178,77 тис. євро, які були вилучені співробітниками НАБУ у помешканні колишнього радника голови Полтавської облдержадміністрації Олександра Літвінова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 8 жовтня.

Разом із грошима фігурант резонансної справи повернув моноблок Аррlе.

Усе це майно плюс п’ять банківських карток Літвінова наприкінці лютого 2019 року були вилучені й арештовані у рамках кримінального провадження з одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

20 травня адвокати ексрадника голови ОДА намагалися скасувати арешт майна у Київському апеляційному суді. Феміда ж відмовила у задоволенні скарги заявників, наголосивши, що арешт 178,77 тис. євро та іншого майна «співрозмірний з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу».

Натомість слідчий суддя Печерського райсуду зробила висновок, що 178,77 тис. євро і моноблок Аррlе не мають стосунку до предмету досудового розслідування. Звідси відсутні підстави вважати, що це майно містить ознаки речових доказів.

Цікаво, що до таких міркувань суддя дійшла після аналізу низки рішень Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв «Главком», у лютому 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили керівників Полтавської облдержадміністрації на вимаганні від підприємців мільйонних відкатів та хабарів у сотні тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів. До схеми, за версією слідства, були причетні тодішній голова Полтавської ОДА Валерій Головко, його перший заступник Андрій Пісоцький, радник губернатора Олександр Літвінов і директор департаменту будівництва і ЖКГ Полтавської ОДА Тимофій Голбан.

Так, у серпні 2017 року представник консорціумів «Алві род» та «Укрбуддор» на бізнесфорумі в Полтаві познайомився з Головком і Пісоцьким, після чого керівники ОДА взяли в підприємця $200 тисяч хабара за неперешкоджання веденню бізнесу на Полтавщині.

Окрім того, губернатор отримав від представника хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії. У жовтні Головко, його заступник Пісоцький, радник Літвінов і директор департаменту ОДА Інна Іщенко здійснили цю подорож. Її вартість склала 70 тисяч євро.

Як з'ясували детективи НАБУ, також на вимогу Головка представник згаданої фірми придбав 12 мобільних телефонів iPhone 10 та комп'ютер MacBook Pro. Шість телефонів забрав голова ОДА, шість телефонів і ноутбук – Пісоцький.

15 березня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Валерія Головка з посади голови Полтавської ОДА. Своє рішення він пояснив тим, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА має поставити суд. Але при цьому мусять бути створені умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру.

Наразі Головко хоче через суди поновитися на посаді голови ОДА.