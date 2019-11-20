Партнери у бізнесі Богдан і Сольський контролюють всю аграрну політику країни, - ЗМІ



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Керівник аграрного комітету Микола Сольський разом з Андрієм Богданом і групою інших юристів були співзасновниками групи підприємств, що входять до складу «Українського Аграрного Холдингу»

НАБУ розслідувало справу проти голови парламентського аграрного комітету та голови Офісу президента, але після зміни влади слідство заглохло – журналіст

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський та голова Офісу президента Андрій Богдан побудували ідеальну схему просування і ухвалення «своїх» рішень в аграрній сфері. Вони об’єднані спільними інтересами в аграрній сфері, багато років були бізнес-партнерами. НАБУ навіть розслідувало справу проти однієї з їхніх спільних фірм, але після зміни влади слідство заглохло. Про це йдеться в статті «Апострофа», пише depo.ua.

Андрій Богдан та Микола Сольський є давніми партнерами у аграрному бізнесу. З приходом до влади вони отримали можливість замкнути на собі прийняття рішень в державній сфері, що свідчить про конфлікт інтересів.

Керівник аграрного комітету Сольський разом з Андрієм Богданом і групою інших юристів були співзасновниками групи підприємств, що входять до складу «Українського Аграрного Холдингу» (УАХ). В реєстрах Сольський значиться засновником 7 та бенефіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесом (частина з них на цей час припинила діяльність). «Серед засновників його підприємств - також юристи. Керуючий партнер адвокатської фірми «Пукшин і Партнери», член комісії з питань правової реформи при президенті Володимирі Зеленському Ігор Пукшин, керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан і син екс-голови Конституційного суду України, бізнес-партнер і ексспіввласник адвокатської фірми «Пукшин і партнери» Олександр Баулін», – говориться в статті.



У статті посилаються на розслідування НАБУ щодо заволодіння за безцінь землею фірмою Богдана, Пукшина і Сольського СТОВ «Агро-Лучки». «Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відкрили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями, які привели до безоплатної передачі 1200 га землі. Керівництво розташованого на Закарпатті останнього державного виноробного підприємства в Україні «Леанка» вирішило позбутися надлишків землі і роздати їх нинішнім і колишнім працівникам. На практиці 600 осіб, більшість яких ніколи на підприємстві не працювали, отримали землю – і в один день відмовились від неї, віддавши за безцінь трьом агрохолдингам, серед яких було і СТОВ «Агро-Лучки». Довіреності оформили на одного й того ж юриста в Ужгороді і завірили їх в одного й того ж нотаріуса. За підрахунками детективів, унаслідок цього державним інтересам завдано збитків на суму понад 14 млн грн. Звернемо увагу, що історія ця відбулася ще влітку 2018 року, але НАБУ чомусь не поспішає з розслідуванням. Вочевидь, це ніяк не пов’язано з тим, що засновники фірми, яка заволоділа за копійки землею, тепер знаходяться на вищих щаблях влади. Просто співпало», – пише «Апостроф».



Після того, як Микола Сольський пройшов в Верховну Раду від «Слуги народу» за протекцією Андрія Богдана і очолив аграрний комітет (що є очевидним конфліктом інтересів враховуючи його бізнес-інтереси), він ініціював і провів цілий ряд законопроектів, що стосуються питань відчуження землі, продажу землі і т.д. Це стало можливим завдяки підтримці рішень іншими членами комітету, а саме представниками так званої групи Кулініча: «За всі потрібні ініціативи в комітеті, який складається значною мірою з представників агробізнесу, стабільно голосує так звана група Кулініча, який орієнтується на співвласника агрохолдингу «Кернел» Веревського (Кулініч колись був його помічником – у V та VI скликаннях). Ще у Раді минулого скликання, як стверджує Transparency International, інший співвласник «Кернела», Хомутинник, а також люди Веревського, в тому числі Кулініч та Мушак, були лобістами інтересів агрохолдингу в Раді. Кулініч і зараз депутат від «Відродження» Хомутинніка. До речі, згаданий вже Олексій Мушак, тепер радник прем’єра Гончарука з земельних питань, є родичем (двоюрідним братом) Андрія Веревського».

Завдяки підтримці депутатського лобі Веревського в комітеті практично всі земельні рішення, які надходять від Офісу президента, вносяться Сольським, підтримуються аграрним комітетом і голосуються монобільшістю «Слуги народу» в Верховній раді.