  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рябошапка: Генпрокуратура передала усі свої справи до ДБР, НАБУ, СБУ і Нацполіції

    • Розсилка
    <span>Руслан Рябошапка:&nbsp;</span><span>Ми передали практично всі кримінальні провадження. Більшість до ДБР, велику частину до НАБУ, Нацполіцію та СБУ</span> - Рябошапка: Генпрокуратура передала усі свої справи до ДБР, НАБУ, СБУ і Нацполіції
    Руслан Рябошапка: Ми передали практично всі кримінальні провадження. Більшість до ДБР, велику частину до НАБУ, Нацполіцію та СБУ

    За словами Генпрокурора, з 21 листопада Генпрокуратура втрачає право відкривати і провадити розслідування

    Генпрокуратура передала всі свої справи для подальшого провадження до Держбюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України і Нацполіції. Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

    «Ми передали практично всі кримінальні провадження. Більшість до ДБР, велику частину до НАБУ, Нацполіцію та СБУ», - сказав він.

    За його словами, з 21 листопада Генпрокуратура втрачає право відкривати і провадити розслідування.

    У зв'язку з цим і передано справи до інших правоохоронних органів.

    Як повідомила пресслкжба Генпрокуратури, прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, у тому числі «справ Майдану», 20 листопада 2019 року, однак прокурори продовжать керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування. 

    Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом втрати слідчими Генпрокуратури матеріалів кримінальних проваджень.

     Читайте також: Скандальні чистки у Генпрокуратурі. Звільнений Сергій Горбатюк викриває нове керівництво
    СБУ НАБУ Генпрокуратура Сергій Горбатюк розслідування Державне бюро розслідувань Руслан Рябошапка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ