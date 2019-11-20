Рябошапка: Генпрокуратура передала усі свої справи до ДБР, НАБУ, СБУ і Нацполіції



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Руслан Рябошапка: Ми передали практично всі кримінальні провадження. Більшість до ДБР, велику частину до НАБУ, Нацполіцію та СБУ

За словами Генпрокурора, з 21 листопада Генпрокуратура втрачає право відкривати і провадити розслідування

Генпрокуратура передала всі свої справи для подальшого провадження до Держбюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України і Нацполіції. Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Ми передали практично всі кримінальні провадження. Більшість до ДБР, велику частину до НАБУ, Нацполіцію та СБУ», - сказав він.

За його словами, з 21 листопада Генпрокуратура втрачає право відкривати і провадити розслідування.

У зв'язку з цим і передано справи до інших правоохоронних органів.

Як повідомила пресслкжба Генпрокуратури, прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, у тому числі «справ Майдану», 20 листопада 2019 року, однак прокурори продовжать керувати розслідуваннями у провадженнях, які перейдуть до органів досудового розслідування.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом втрати слідчими Генпрокуратури матеріалів кримінальних проваджень.