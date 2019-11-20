Україна не отримала понад $35 млн військової допомоги США — Los Angeles Times



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Фінансовий рік у США завершився ще 30 вересня

Понад 35 мільйонів доларів з 400 мільйонів військової допомоги Україні, яку затримав президент США Дональд Трамп, не були передані Україні.

Про це повідомило видання Los Angeles Times, посилаючись на документи про витрати Пентагону.

Допомогу схвалили ще минулої осені, але урешті 35,2 мільйона доларів — призначені для покупки Києвом озброєнь та оснащень зв’язку військових кораблів — залишаються у казначействі США.

«Не ясно, чому гроші не були передані, і члени Конгресу вимагають відповіді», — зазначає Los Angeles Times.

Видання пише, що члени Конгресу США вимагають від Міноборони пояснень, чому частина грошей не дійшла до України, хоча фінансовий рік у США завершився 30 вересня.

Суперечка почалася, коли Трамп відмовив у наданні допомоги, закликаючи нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування проти Гантера Байдена, сина суперника Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдена.

Розмова Трампа і Зеленського фактично стала початком скандалу про імовірний тиск з боку Трампа, що призвело до початку процедури імпічменту: на початку вересня 2019-го інформатор з Білого дому подав скаргу до Конгресу, у якій йшлося, що Трамп під час розмови з новообраним президентом України у липні 2019-го нібито вимагав розслідування у справі компанії Burisma, у раді директорів якої працював Байден-молодший.

Нагадаємо, що сенатори звернулися з листом до Пентагону щодо військової допомоги Україні. «Пришвидшення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб покращити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша Адміністрація обрала щодо нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння», – йдеться у листі.

У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією бойовиків в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання допомоги, яка залишилася у фіскальному 2019 році.

Безпекова допомога США Україна цьогоріч передбачає 250 мільйонів доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 мільйонів доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 мільйони доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 мільйона доларів.