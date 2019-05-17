Перенесення запуску нового ринку електроенергії неможливе - Гройсман



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1 липня 2019 року в Україні планують запровадити новий ринок електроенергії

За словами прем'єра, його завданням сьогодні є підготовка країни до запуску нового ринку електроенергії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про неможливість перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня цього року на іншу дату. Про це він заявив під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

«З приводу перенесення – такої опції не має. Є чітко визначена дата 1 липня 2019 року, і уряд зобов'язаний ввести всі необхідні документи. Але вводить ринок, в тому числі, Національна комісія (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред), що є незалежною від уряду. Ми координуємо роботу, щоб не було жодних збоїв», - сказав він.

За словами прем'єра, його завданнями сьогодні є підготовка країни до запуску нового ринку електроенергії та впровадження механізмів, які не допустять підвищення ціни на електрику на перших порах.

«Мені, як прем'єр-міністру, важливо, щоб на період запровадження ринку не допустити зростання ціни на електроенергію як для населення, так і для промисловості», - сказав прем'єр.

Як повідомлялося, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок електроенергії».

За словами одного з авторів документа, народного депутата Льва Підлісецького, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.

