У новому ринку електроенергії стримувати зростання тарифів може «Енергоатом», - експерт



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Новий ринок електроенергії згідно з законом має запрацювати 1 липня 2019 року

«Енергоатом» давно чекає відкриття ринку електроенергії, а тарифи «Енергоатому» сьогодні в рази нижче ціни оптово-роздрібного ринку, - Бедін

Новий ринок електроенергії, запуск якого запланований на початок липня 2019 року, не повинен вплинути на тарифи для населення. Про це заявив генеральний директор ВП «Енергоатом-Трейдинг» Сергій Бедін сьогодні під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку, повідомляють Українські Новини.

«Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто, новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення», - зазначив Бедін.

За його словами, «Енергоатом» давно чекає відкриття ринку електроенергії, а тарифи «Енергоатому» сьогодні в рази нижче ціни оптово-роздрібного ринку.

«Ми дуже сподіваємося на відкриття ринку. Ми очікуємо отримати платоспроможних трейдерів, постачальників і споживачів», - підкреслив Сергій Бедін.