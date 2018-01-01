Підвищення облікової ставки призведе до негативних наслідків - експерт

Підвищення облікової ставки НБУ буде супроводжуватися підвищенням інших ставок, прогнозує Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин розкритикував рішення правління НБУ підвищити облікову ставку. Своєю експертною думкою він поділився у Facebook. Данилишин нагадав, що таке рішення НБУ мотивується посиленням ризиків інфляції. «Проте, в поточних умовах підвищення облікової ставки не сприятиме ефективному стриманню



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Підвищення облікової ставки НБУ буде супроводжуватися підвищенням інших ставок, прогнозує Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин розкритикував рішення правління НБУ підвищити облікову ставку. Своєю експертною думкою він поділився у Facebook.

Данилишин нагадав, що таке рішення НБУ мотивується посиленням ризиків інфляції. «Проте, в поточних умовах підвищення облікової ставки не сприятиме ефективному стриманню інфляції й може створити умови для гальмування темпів росту ВВП», - вважає експерт.

Крім того, зазначив він, підвищення облікової ставки НБУ буде супроводжуватися підвищенням інших ставок, у тому числі за депозитними сертифікатами, наслідком чого стануть більші процентні витрати НБУ за цими сертифікатами та нижчий його прибуток, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

«Таким чином, намагання Правління НБУ стримати інфляцію за допомогою чергового підвищення облікової ставки може призвести до комплексу негативних наслідків», - заявив Данилишин і назвав серед них два найбільш значущі:

гальмування економічного зростання через зниження попиту на кредити підприємствами реального сектору економіки;

зростання споживчих цін через трансляцію підвищення витрат на сплату процентів по банківським кредитам у оптові та роздрібні ціни.

«Вважаю рішення Правління Національного банку України про підвищення облікової ставки до 16% річних, таким, що матиме переважно негативні наслідки для економічного зростання та цінової стабільності», - підкреслив Данилишин.

Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що збільшення облікової ставки приборкає інфляцію, але жертвою стане економічне зростання.