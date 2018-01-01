Економіст розповів, як вплине на економічне зростання підвищення облікової ставки

Устенко нагадав, що збільшення ставки призводить до зменшення інфляції, але вдаряє по економічному зростанню

Збільшення Національним банком України облікової ставки приборкає інфляцію, але жертвою стане економічне зростання. Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. «Нагадую теорію: збільшення ставки Національного банку призводить до зменшення інфляції. Однак, жертвою



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Нацбанк підвищив облікову ставку

Устенко нагадав, що збільшення ставки призводить до зменшення інфляції, але вдаряє по економічному зростанню

Збільшення Національним банком України облікової ставки приборкає інфляцію, але жертвою стане економічне зростання. Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Нагадую теорію: збільшення ставки Національного банку призводить до зменшення інфляції. Однак, жертвою при цьому буде економічне зростання», - написав експерт.

На його думку, своїм кроком НБУ сигналізує про свою незалежність, про те, що інфляція для нього важливіший «звір», ніж зростання, а також про те, що монетарна політика буде продовжувати залишатися жорсткою, а, значить, і роль керівника НБУ важлива тільки в рамках цієї жорсткості.

«Логічний висновок - за об'єктивної неможливості стимулювати економічне зростання монетарними методами треба переходити до реформ, які дозволять поліпшити якість бізнес-клімату і забезпечать зростання. Так що хоч як крути, а реформи робити доведеться (не ті, яких пару сотень, а ті які треба)», - підсумував Устенко.

Як повідомлялося, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Нагадаємо, з 15 грудня 2017 року облікову ставку було підвищено до 14,5% річних.