Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до зростання цін, - Криворучко



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Витрати на залізничний транспорт є для багатьох галузей істотною статтею витрат, - Криворучко

Експерт вважає, що піднімаючи тариф, «Укрзалізниця» змушена буде і надалі його підвищувати

Якщо «Укрзалізниця» підвищує тариф, то виробники вимушено піднімають ціни, внаслідок чого зростає індекс цін товаровиробників. Про це заявив в інтерв'ю 112.ua голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

За словами Криворучка, принцип індексації тарифів «Укрзалізниці» з прив'язкою до індексу цін товаровиробників, має істотний недолік. «І постійно піднімаючи тариф, «Укрзалізниця» змушена буде і надалі його підвищувати», - стверджує голова асоціації власників вагонів.

«Витрати на залізничний транспорт є для багатьох галузей істотною статтею витрат. «Укрзалізниця» підвищує тариф, виробники вимушено піднімають ціни, зростає індекс цін товаровиробників, тариф «Укрзалізниці» зростає ще більше - і так далі по спіралі. Чим більше «Укрзалізниця» індексує тариф, тим більша необхідність у подальшому підвищенні», - заявив Криворучко.

Також експерт повідомив, що «Укрзалзнця» є природною монополією і грає на локальному ринку, тоді як інші виробники залежать від світової кон'юнктури.