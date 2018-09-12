Питаннями тарифів «Укрзалізниці» повинна займатися незалежна сторона - експерт



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Як вважає президент Енергетичної асоціації України, регулятор має захищати і споживачів, і самі транспортні підприємства

Щоб уникнути дискусій про ті чи інші тарифи, встановлені держкомпанією «Укрзалізниця», необхідно передати повноваження вирішувати тарифне питання для держкомпанії окремому регулятору. Таку думку висловив президент Енергетичної асоціації України Василь Котко.

«Щоб не було ні у кого сумнівів, чи потрібно таке підвищення тарифів залізниці, потрібно, щоб для ПАТ «Укрзалізниця» був регулятор, який регулює послуги транспорту. Щоб він був об'єктивний і захищав інтереси і споживачів, і самі транспортні підприємства, щоб йому довіряли. Адже у нас є регулятор послуг зв'язку, наприклад. В енергетиці є Нацкомісія - НКРЕКП», - зазначив Котко.

Президент Енергетичної асоціації також зауважив, що будь-яке підвищення тарифів на залізничні перевезення, а особливо, коли мова про вагони для великотоннажного вантажу, що використовують вугільники, компанії енергосектору, негативно відіб'ється на стані енергетичної галузі.

«На енергетичній галузі це погано відіб'ється, особливо напередодні осінньо-зимового сезону, коли нам потрібно робити заготовки вугілля. Сума втрат оцінюється в мільярди. Це та сума з оборотних коштів, які потрібно вилучити з галузі, якщо тарифи ПАТ «Укрзалізниця» будуть підвищені. Потрібні великі кошти для заготовки вугілля, його оплати. Так що по часу це зовсім невдалий період», - вважає Котко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність враховувати стан економіки країни при намірі підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею. На думку прем'єра, «Укрзалізниця» повинна разом з бізнесом знайти збалансоване рішення з цього питання.

Як раніше повідомлялося, Державна регуляторна служба України не підтримала проект наказу Мінінфраструктури від 13.07.2018, який передбачає зростання тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на перевезення порожніх вагонів для 1 класу (вугілля, руда, щебінь) на 95%.