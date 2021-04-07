Політика Зеленського щодо тиску на «зелених» інвесторів веде до краху економіки, – нардеп

Гончаренко вважає, що Зеленський дозволив розставити на державні посади різних коміків, фріків і лобістів олігархів

Політика президента України Володимира Зеленського та його команди щодо тиску на інвесторів у відновлювану енергетику та відмови виконувати виплати за вироблену зелену енергію в країні веде до краху економіки.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи, що В Україні вперше за 5 років НБУ зафіксував відтік іноземних інвестицій в розмірі $0,9 млрд.

«З 2014-го по 2019-й країну заливали мільярдними інвестиціями з-за кордону. Приток іноземних інвестицій досягав 3-6 мільярдів доларів. І тільки но до влади потрапив Зеленський (випадково) інвестори призупинились, а потім зрозуміли, що краще забиратися з України і вкладати кошти деінде», – сказав Гончаренко.

На його думку, через те, що Зеленський дозволив розставити на державні посади різних коміків, фріків, спортсменів та лобістів олігархів, які почали знищувати Україну, громадяни стають свідками краху економіки і державності.

«Ручний прем’єр президента – Денис Шмигаль постійно демонструє відразу до європейських партнерів та інвесторів, коли вони вказують на глибокі проблеми в економіці. Останньою краплею для них стала боргова криза в секторі відновлюваної енергетики», – підкреслив депутат.

Він нагадав, що саме у 2020 році влада спочатку шантажувала інвесторів боргами за зелену енергію, а потім відмовляється від зобов’язань виплатити 22 мільярди гривень боргу.

«Заплатили ж лише 4,5 мільярдів. Ну не можуть інвестори зрозуміти, як влада говорить про європейські цінності, хоча насправді робить все проти розвитку чистої енергетики. Влада йде в напрямку на знищення свого народу», – додав Гончаренко.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на фоні кризи в галузі зеленої енергетики чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн. Рівень розрахунків держави з виплати боргів 2020 року становить 20%. Заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики складає 17,8 млрд грн.

Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у довкілля та підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.

Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт зазначає, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.