Голова НБУ розповів, на скільки траншів МВФ може розраховувати Україна

Рада має ухвалити всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони, наголосили в НБУ

Україна може розраховувати на два транші Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

«Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші», – сказав Шевченко.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада, повернувшись до звичайного режиму роботи, ухвалить всі необхідні для продовження співпраці з МВФ закони.

«Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ – це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам», – додав голова НБУ.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів раніше казав, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив про успіх у перемовинах з МВФ. За його словами, Україна наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.