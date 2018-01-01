Політолог: демонізуючи RAB-тарифи, популісти винаходять «велосипед на квадратних колесах»

За словами політолога, всі «навколополітичні любителі експертизи» критикують не саму систему стимулюючого тарифоутворення, а єдину ставку на старі і нові активи

Політолог Олексій Голобуцький відповів критикам RAB-регулювання, які виступають проти нового рішення НКРЕКП, що впроваджує стимулююче тарифоутворення. За словами політолога, всі «навколополітичні любителі експертизи» критикують не саму систему стимулюючого тарифоутворення (визнаючи її прогресивною і ефективною), а єдину ставку на старі



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Політолог Олексій Голобуцький

За словами політолога, всі «навколополітичні любителі експертизи» критикують не саму систему стимулюючого тарифоутворення, а єдину ставку на старі і нові активи

Політолог Олексій Голобуцький відповів критикам RAB-регулювання, які виступають проти нового рішення НКРЕКП, що впроваджує стимулююче тарифоутворення.

За словами політолога, всі «навколополітичні любителі експертизи» критикують не саму систему стимулюючого тарифоутворення (визнаючи її прогресивною і ефективною), а єдину ставку на старі і нові активи, що, на їхню думку, порушує якісь закони соціальної справедливості. Однак різна ставка існувала лише в РФ й те недовго.

«Європейська практика така, що ніхто не встановлює різні ставки на стару і нову бази активів (як пропонують доморощені марксисти). Єдина країна, в якій вирішили випендритися і придумати свій велосипед (теж, напевно, з міркувань соціальної справедливості), - це Російська Федерація. Але велосипед, хоч і скрепний, виявився кривим і з квадратними колесами. Тому нікуди не поїхав. І після кількох років безглуздих мук був викинутий на смітник», - написав він.

Однак, як зазначає Олексій Голобуцький, це не заважає «спробам впарити той же квадро-велик Україні - під виглядом боротьби з олігархами і захисту соціальної справедливості. Мовляв, все тупі і корумповані, і тільки Герус - розумний і справедливий. Він знає, як не дати вкрасти «30 млрд».

Політолог також висміяв Андрія Геруса, який заявляв, що коли він виступає проти RAB-тарифів, значить всі звинувачення про його зв'язки з Коломойським безпідставні. «А ось що мене розсмішило, так це його пасаж про Коломойського: мовляв, якщо проти RAB - значить, всі підозри про зв'язок з Коломойським безпідставні, можна визнати чесною людиною. Гм ... По-перше, Коломойський не тільки співвласник кількох обленерго, а й власник українських феросплавних заводів (критично залежать від ціни на електроенергію). І тут потрібно вважати, що йому вигідніше - заробляти на RAB або на дешевій електроенергії », - пише він.

Нагадаємо, 10 січня було опубліковано постанову НКРЕКП про введення RAB-тарифів для обленерго, що буде стимулювати останніх до скорочення витрат і модернізацію мереж.

Основними критиками рішення НКРЕКП традиційно виступили Андрій Герус, Вікторія Войцицька і Олексій Кучеренко, відзначаючи, що ставка на старі і нові активи повинні бути різними. При цьому на прес-конференції 31 січня Кучеренко не зміг відповісти на питання журналістів, в яких країнах світу працює система з різними ставками.