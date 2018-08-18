Польські механіки назвали кращі б/у авто за ціною до $8 тисяч



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Рейтинги були складені виходячи з опитування 1300 працівників польських СТО

Польське видання MotoFakty опублікувало серію статей, присвячених самим ненадійним б / у автомобілям бюджетного класу на думку місцевих механіків.

Великий матеріал був розділений на три частини за ціновими категоріями: авто до 10 тис. злотих (до 2,3 тис. євро), від 10 до 20 тис. (2,3 тис. - 4,6 тис. євро), а також від 20 до 30 тисяч (4,6 - 6,9 тис. євро).

Рейтинги були складені виходячи з опитування 1300 працівників польських СТО. Механікам було задано 4 питання щодо трьох обраних моделей з числа 50 найпопулярніших авто (обраних на основі аналізу популярності Google Trends).

Грунтуючись на власному досвіді, респондентів попросили вказати на п'ять типів поломок, які найбільш часто зустрічаються в тому чи іншому автомобілі, а також оцінити надійність автомобіля за шкалою від 1 до 6 в наступних категоріях: кузов, електрообладнання, двигун і трансмісія, підвіска.

У підсумку, вийшли наступні списки:

Кращі б / у авто до 2300 євро:

Місце Модель Роки випуску Кількість балів

1 Audi A4 B5 1994-2001 4,8

2 Audi A3 8L 1996-2003 4,5

3 BMW Seria 3 E46 1998-2007 4,4

4 Audi A6 II (C5) 1997-2004 4,3

5 BMW Seria 5 E39 1995-2004 4,2

5 Volkswagen Golf IV 1997-2006 4,2

7 Opel Corsa C 2000-2006 4,1

7 Skoda Fabia I 1999-2008 4,1

7 Volkswagen Passat B5 1996-2005 4,1

10 Opel Astra II (G) 1998-2005 4

11 Ford Focus I 1998-2006 3,8

11 Renault Scenic II 2003-2009 3,8

13 Renault Laguna II 2001-2007 3,7

13 Renault Megane II 2002-2009 3,7

15 Ford Mondeo MK3 2000-2007 3,6

Кращі б/у авто від 2300 до 4600 євро:

Місце Модель Роки випуску Кількість балів

1 Toyota Yaris II 2005-2011 4,9

2 Audi A4 (B6 i B7) 2000-2008 4,6

2 Toyota Avensis II 2003-2009 4,6

2 Volkswagen Polo IV 2001-2009 4,6

2 Volkswagen Touran I 2003-2015 4,6

6 Volkswagen Golf V 2003-2009 4,4

7 Skoda Fabia II 2007-2014 4,3

8 Ford Focus II 2004-2011 4,1

8 Opel Corsa D 2006-2014 4,1

8 Peugeot 207 2006-2012 4,1

11 Opel Astra III (H) 2004-2014 4

11 Opel Vectra C 2002-2008 4

11 Opel Zafira B 2005-2014 4

14 Peugeot 407 2004-2011 3,9

15 Mazda 6 I 2002-2007 3,8

16 Peugeot 307 2001-2011 3,7

Кращі б/у авто від 4600 до 6900 євро:

Місце Модель Роки випуску Кількість балів

1 Honda Civic VIII 2006 - 2011 4,9

2 Audi A6 III (C6) 2004 - 2011 4,7

2 Nissan Qashqai I 2006 - 2013 4,7

2 Volkswagen Golf VI Рік випуску 2008 - 2013 4,7

5 Audi A3 8P 2003 - 2013 4,6

5 Toyota Yaris III 2011 - н.в. 4,6

7 Ford Fiesta VII випуску 2008 - 2017 4,5

7 Skoda Octavia II 2004 - 2013 4,5

9 BMW Seria I (E81 - E88) 2004 - 2011 4,4

10 BMW Seria 3 E90 2005 - 2012 4,3

10 BMW Seria 5 E60 2003 - 2010 4,3

12 Opel Astra IV (J) 2009 - 2015 4,2

12 Volkswagen Passat B6 2005 - 2010 4,2

14 Ford Focus III 2010 - т.ч. 4,0

14 Opel Meriva II 2010 - 2017 4,0

16 Volkswagen Polo V6R 2009 - 2017 3,9

17 Ford Mondeo IV 2007 - 2014 3,6

18 Renault Megane III Рік випуску 2008 - 2016 3,5

18 Renault Scenic III 2009 - 2016 3,5.

Нагадаємо, китайська автокомпанія-стартап Qiantu Motor випустила на китайський ринок електричний спортивний автомобіль К50 за продажною ціною 687 тис. юанів (близько 100 тис. доларів США).

Джерело: autocentre.ua