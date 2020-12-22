Понад 8 км підземних газопроводів замінили в Закарпатті за 11 місяців цього року

Сьогодні в Закарпатті – 7,5 тис км газорозподільчих мереж, з яких 170 км експлуатуються понад 40 років

Щороку, в рамках плану розвитку підприємства, фахівці АТ «Закарпатгаз» замінюють зношені та пошкоджені ділянки підземних газових мереж. Цього року, станом на початок грудня, замінено понад 8 км газопроводів. Цими днями газовики завершують роботи у селі Велика Паладь Виноградівського району.

«Було встановлено, що на цій ділянці слід замінити 1,5 км старого зношеного газопроводу, де ми виявили численні витоки. Внесли об’єкт у план розвитку, передбачили кошти і замінили дану частину газопроводу на нову. Наразі у Великій Паладі уже тривають завершальні роботи», — повідомив головний інженер АТ «Закарпатгаз» Віктор Водзінський.

Сьогодні в Закарпатті – 7,5 тис км газорозподільчих мереж, з яких 170 км експлуатуються понад 40 років. Саме їх слід замінювати першочергово. Крім того, газові підземні мережі в Закарпатті знаходяться під додатковим навантаженням. Сейсмологічна активність, систематичні паводки та підвищена кислотність грунтів – це чинники, які призводять до скорочення терміну експлуатації газових мереж та збільшення кількості аварійних ситуацій.

Витрати на виконання робіт із заміни частини газопроводів, а саме: забезпечення роботи техніки, придбання матеріалів, оплата роботи працівникам, покриваються з тих коштів, які споживачі сплачують за послугу з розподілу газу.

Виявляють витоки за допомогою комплексно-приладового обстеження. За допомогою спеціального обладнання визначають стан труб: чи є пошкодження ізоляційного покриття, яка кількість витоків тощо. Частота перевірок мереж залежить від багатьох факторів: термін їх експлуатації, навантаження, розташування. Вчасне виявлення та усунення витоків не тільки запобігає значним втратам енергоресурсу, але й забезпечує безаварійну та безперебійну доставку газу понад 275 тис домогосподарств Закарпаття.

«Окрім заміни газопроводів, планом розвитку передбачено й ряд інших робіт. Зокрема, станом на 1 грудня 2020 року, газовики закупили 20 газорозподільчих пунктів шафового типу, замінили на нові понад 2 тисячі комбінованих будинкових регуляторів тиску та майже 6000 побутових лічильників», — повідомив провідний інженер виробничо-технічного відділу АТ «Закарпатгаз» Микола Івасій.