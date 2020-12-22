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    Негода у Карпатах: синоптики просять туристів не йти в гори

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    У найближчі дні в Карпатах буде небезпечно для прогулянок&nbsp; - Негода у Карпатах: синоптики просять туристів не йти в гори
    У найближчі дні в Карпатах буде небезпечно для прогулянок 

    В Україні погіршується погода

    У Карпатах значно погіршуються погодні умови. Туристів просять відмовитися від походу в гори.

    Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах.

    Так, погодні умови погіршаться через проходження серії фронтів, циклонів з Атлантики з другої половини доби 22 грудня. Негода збережеться і протягом 23-25 грудня. В цей період очікуються сильні пориви вітру (до 16 м/с, на високогір'ї - до 22 м/с), дощ з мокрим снігом (у горах на високогір'ї сніг, мокрий сніг).

    У зв'язку з цим на високогір'ї очікується:

    • 22-23 грудня - утворення снігового покриву висотою до 15 см (в основному схід Закарпаття, Івано-Франківська область);
    • 24 грудня - у зв'язку з плюсовою температурою повітря і дощами, сніговий покрив істотно зменшиться і практично повністю розтане;
    • 25 грудня - в результаті нових опадів у вигляді мокрого снігу та снігу, на високогір'ї повторно утворюється сніговий покрив висотою до 10 см

    «Настійно радимо утриматися від походів у гори і високогір'я», - повідомили синоптики.

    До слова, незабаром у Карпатах збудують гірськолижний курорт, який буде кращим за Буковель.

    Теги: Закарпаття Карпати (гори) снігопад повітря негода дощ
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