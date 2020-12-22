Закарпатець зібрав незвичну колекцію та встановив рекорд України

У колекції Олександра є 3012 металевих дзвіночків із 163 країн світу

У Берегові 21 грудня Олександру Роману урочисто вручили сертифікат представників Книги рекордів України. Чоловік зібрав найбільшу колекцію сувенірних дзвіночків, пише beregovo.today.

Загалом у колекції Олександра є 3 012 металевих (бронзових, латунних тощо) дзвіночків із 163 країн світу.

Лавреат почав збирати такі сувеніри десять років тому. Перші екземпляри купив у Норвегії, а далі захопився і вже не міг зупинитися. Має також інше хобі – їздить на майже всі етапи Кубка Світу з біатлону, де вболіває за українську збірну.

Наразі до Олександра вже звернулися інші любителі, які бажають придбати колекцію разом із сертифікатом. Однак він не збирається її продавати. Планує продовжити своє хобі, та, можливо, колись потрапить до Книги рекордів Гіннеса.

Наразі найбільшу колекцію дзвіночків зібрала Міртл Б. Елдрідж зі США – вона має 9 638 штук, які почала збирати ще у 1980-х роках.

Колекціонерів дзвіночків називають «кампанофілами» (з лат. «campana» – дзвін). Колекціонування в Європі почалося в першій третині XX століття у Великобританії, Німеччині і Франції.

Один із найдорожчих екземплярів, виготовлений зі срібла і слонової кістки в 1913 році, продали на аукціоні в Нью-Йорку за 90 000 доларів.

Нагадаємо, у місті Доброслав Одеської області встановили новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя.