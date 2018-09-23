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    Економіка та фінанси

    Porsche вирішила відмовитися від дизельних двигунів

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    Porsche вирішила відмовитися від дизельних двигунів

    Відтепер Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах, а також на гібридах

    Німецький автовиробник Porsche вирішив остаточно відмовитися від дизельних двигунів. Про це заявив голова правління Porsche Олівер Блуме в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 23 вересня.

    За словами Блуме, у майбутньому Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах та на гібридах. У планах компанії також розпочати з 2019 року випуск електромобілів, пообіцяв керівник Porsche.

    Серед іншого Блуме, нагадав, що досі Porsche ніколи не займався випуском дизельних двигунів, а використовував для деяких своїх моделей дизелі інших виробників. Попри це репутація компанії теж значно «постраждала» внаслідок «дизельного скандалу».

    «Криза з дизелем завдала нам багато клопоту», - визнав Блуме.

    Через це автовиробник автівок преміум-класу вже впродовж деякого часу не пропонує на продаж авто на дизельних двигунах. А тепер відмова від двигунів такого типу стала остаточною.

    Попри зміну стратегії компанії, Блуме пообіцяв, що Porsche і в майбутньому обслуговуватиме своїх нинішніх клієнтів, що мають автомобілі на дизельних двигунах.

    Нагадаємо, BMW відкликала з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів.

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